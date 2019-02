Jumbo: ruimte voor honderd Belgische winkels

Gepubliceerd op | Views: 169 | Onderwerpen: België

VEGHEL (AFN) - Jumbo denkt dat in België op termijn ruimte is voor meer dan honderd filialen van de supermarktketen. Dit jaar opent de Veghelse onderneming haar eerste winkel bij de Zuiderburen, maar de ambities reiken veel verder. Dat bevestigt Jumbo na berichtgeving in vakblad Gondola. Een exact tijdspad voor de uitbreiding is er nog niet.

Jumbo opent in november zijn eerste supermarkt in België. De keten verwacht dat daar voor de jaarwisseling nog eens twee vestigingen bij komen, gevolgd door twaalf tot vijftien nieuwe filialen in 2020.

Die vestigingen komen allemaal in Vlaanderen te staan. Als de winkels een succes worden bij de Vlamingen, volgt verdere uitbreiding naar Brussel en Wallonië. ,,Het is voor ons belangrijk stap voor stap winkels te introduceren en te kijken hoe die aansluiten bij de klant", aldus een woordvoerder.