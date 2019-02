Economisch vertrouwen eurozone verder omlaag

Gepubliceerd op | Views: 526 | Onderwerpen: Europa

BRUSSEL (AFN/BLOOMBERG) - Het vertrouwen in de economie van de eurozone is in februari verder gedaald. Dat meldde de Europese Commissie. Het is al de veertiende maand op rij dat het economisch vertrouwen in het eurogebied daalt.

De index waarmee de commissie het vertrouwen meet, ging van een bijgestelde 106,3 in januari naar 106,1 deze maand. Economen hadden gemiddeld een stand van 106,0 voorspeld.

De daling van het vertrouwen komt door een verslechtering van het sentiment in de industrie en bouw. Bij de dienstensector en in mindere mate in de retail en bij consumenten was sprake van licht positieve signalen, aldus de Europese Commissie.