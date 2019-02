'NIBC komt beloftes na'

Gepubliceerd op | Views: 225 | Onderwerpen: NIBC

AMSTERDAM (AFN) - NIBC komt de bij zijn beursgang vorig jaar gestelde beloftes na. Dat constateren analisten van ING op basis van de jaarresultaten van de zakenbank. NIBC meldde zelf al dat het zijn doelstellingen voor de middellange termijn wist te overtreffen.

De nettowinst van NIBC was volgens de marktvorsers iets beter dan voorzien. Dit heeft te maken met een lager dan verwachte belastingdruk, aldus ING. De kenners vinden ook de kapitaalbuffer (CET1-ratio) sterker dan waar ze op rekenden.

ING denkt dat het op basis van de huidige prestaties en sterke kapitaalspositie mogelijk moet zijn voor NIBC om over 2019 60 procent van de winst als dividend uit te keren. Maar als NIBC opeens een grote overname zou aankondigen, is dat waarschijnlijk niet haalbaar. In zijn prognoses houdt ING het voorlopig op een zogeheten pay out-ratio van 50 procent.

Het advies blijft staan op buy, met een koersdoel van 10 euro. Het aandeel NIBC noteerde woensdag op de beurs in Amsterdam omstreeks 10.00 uur 0,8 procent lager op 8,99 euro.