'Zonnige vooruitzichten Ahold Delhaize'

Gepubliceerd op | Views: 338 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Supermarktketen Ahold Delhaize heeft op veel vlakken positief verrast met zijn resultaten. Vooral de vooruitzichten van het bedrijf stemden tot tevredenheid, zo oordeelden kenners van KBC Securities. Ook collega-analisten van Bernstein spreken van duidelijk beter dan verwachte prestaties. De omzetcijfers van het bedrijf waren al bekend.

Vooral qua groei en marges deed Ahold Delhaize het volgens KBC beter dan voorzien. Verder was de ontwikkeling van de kasstroom volgens de kenners positief. De vooruitzichten van het supermarktbedrijf creëren volgens hen ruimte voor opwaartse herzieningen van eerdere ramingen. Het aandeleninkoopprogramma van 1 miljard euro zal dit jaar steun geven aan de waardering van het aandeel.

KBC meent dat de koers van Ahold Delhaize nog altijd met een stevige korting ten opzichte van de waardering van branchegenoten. KBC handhaafde zijn koopadvies met een koersdoel van 26 euro.

Indrukwekkend

Bernstein benadrukt dat Ahold Delhaize recent nog de verwachtingen had opgevoerd. In vrijwel alle regio's viel de operationele winst hoger uit dan geraamd. Alleen in Nederland was dit resultaat als verwacht. De verwachtingen voor de onderliggende winst per aandeel dit jaar noemt Bernstein indrukwekkend.

Ook Jefferies was positief verrast over de ontwikkeling van de vrije kasstroom, maar sprak ook van ,,grotendeels inconsequente" resultaten. Jefferies heeft een hold-advies op het aandeel. ING, met een buy-advies, gaf aan dat Ahold Delhaize het afgelopen jaar in stijl heeft afgesloten.

Het aandeel Ahold Delhaize noteerde woensdag in de vroege handel 1,3 procent lager op 22,63 euro.