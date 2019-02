quote: Dhrbelegger schreef op 27 feb 2019 om 09:24:

Lekkere timing (not) van de Nederlandse staat qua aankoop ;)

Ambtenaren hobbelen altijd achter de realiteit aan en zijn geen koopmannen.E.e.a. had je vorig jaar al aan kunnen zien komen, en als ze slim waren geweest dan hadden ze toegeslagen op het niveau van 7 Euro en waren ze nu spekkoper geweest.De vriendschap met de Fransen zal er wel niet beter door worden en ik ben benieuwd of Brussel zich ook nog gaat roeren met als doel de deal vleugellam te schieten.Maar aan de andere kant, verplicht geld steken in negatieve staatsobligaties levert ook geen éne ruk op en ik wacht nog steeds op het geld dat we van de Grieken terug moeten krijgen inclusief rente.