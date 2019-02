Beiersdorf gaat miljoenen investeren

Gepubliceerd op | Views: 265

HAMBURG (AFN/DPA) - De Duitse verzorgingsproductenmaker Beiersdorf gaat de komende jaren 70 tot 80 miljoen extra per jaar investeren in zijn consumentenproductentak. Daarmee wil de maker van onder meer Nivea en Hansaplast onder meer nieuwe markten betreden, innoveren, digitaliseren en zijn personeel opleiden. Dat maakte de onderneming bekend in een strategie-update.

Met de investeringen wil topman Stefan De Loecker Beiersdorf zich ,,aan laten passen aan de nieuwe realiteit op de markt voor consumentengoederen en snelle technologische ontwikkelingen''. In 2023 moet Beiersdorf door de nieuwe strategie de groei in de consumentengoederendivisie een jaarlijkse autonome groei van 4 tot 6 procent behalen. De brutowinstmarge moet naar 16 tot 17 procent toe, enkele procenten hoger dan nu.

Vorig jaar bedroeg de omzet 7,2 miljard euro, tegen 7,1 miljard euro in 2017. Daarvan kwam zo'n 80 procent op het conto van de consumentengoederendivisie. De huidverzorgingsproducten groeiden daarbij harder dan pleisters. Luxemerk La Prairie groeide zelfs met 38,5 procent. De tesa-divisie, die tapes maakt, liet ook een stevige groei zien van 6,8 procent.

De nettowinst kwam uit op 756 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 689 miljoen euro.