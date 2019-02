Kardan wil schuldeisers Tahal-aandelen geven

Gepubliceerd op | Views: 395

AMSTERDAM (AFN) - Kardan overweegt schuldeisers terug te betalen met aandelen in zijn dochteronderneming Tahal. De Israëlische investeerder probeert dat bedrijf al geruime tijd te verkopen. Omdat Kardan nog geen nieuwe eigenaar heeft gevonden, onderzoekt de firma nu de mogelijkheden van deze optie.

Kardan denkt na over de stap omdat de tijd begint te dringen om obligatiehouders terug te betalen. Schuldeisers hadden hun geld eigenlijk al in 2015 terug moeten krijgen, maar een deel van hen stemde dit najaar in met een tweede verlenging van de betalingstermijn. Kardan benadrukt dat de obligatiehouders nog niet akkoord zijn met de terugbetaling in aandelen Tahal. De investeerder zegt ook nog altijd gesprekken te voeren over de verkoop van dit bedrijf.