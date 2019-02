'AF-KLM wordt lastiger bestuurbaar'

Regeren is vooruit zien en dat is waar onze overheid nu net niet goed in is. Nog geen half jaar geleden stond de koers van AF-KLM onder de € 7 en dt had ons dan €280 miljoen gescheeld of bijna het dubbele aantal aandelen dat nu is verkregen. Het tekort aan zeggenschap was toch al vele jaren bekend. Overigens had de staat in 2003 al niet zo dom moeten zijn om KLM aan de Fransen toe te vertrouwen.