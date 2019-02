Gepubliceerd op | Views: 581

LONDEN (AFN) - De Brits-Australische mijnbouwer Rio Tinto gaat zijn aandeelhouders extra belonen. Zij krijgen via een speciale dividenduitkering in totaal 4 miljard dollar, zo bleek dinsdag bij de presentatie van de jaarcijfers.

Dat komt concreet neer op 2,43 dollar per aandeel, bovenop de reguliere uitkering aan aandeelhouders van 3,07 dollar, en wordt gefinancierd uit verkoopopbrengsten van activiteiten. Vorig jaar verkocht Rio Tinto onder meer zijn belang in Grasberg, de op een na grootste kopermijn van de wereld. Ook werden een haven in Canada en de grootste Europese aluminiumsmelter van de hand gedaan.

Rio zette afgelopen jaar een onderliggend resultaat in de boeken van 8,8 miljard dollar. Dat is 2 procent meer dan een jaar eerder. De opbrengsten kwamen uit op 40 miljard dollar. Vooral bij de ijzererts-activiteiten werden goede zaken gedaan.