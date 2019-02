Betalingsdienstverlener Adyen groeit hard

Gepubliceerd op | Views: 0

AMSTERDAM (AFN) - Betalingsdienstverlener Adyen heeft zijn omzet en winst vorig jaar flink opgevoerd. Het bedrijf dat in juni zijn debuut maakte op de beurs in Amsterdam haalde vorig jaar onder meer eBay binnen als klant en is verder aan het uitbreiden in de retailsector.

Alles bij elkaar verwerkte de onderneming een volume van 159 miljard euro aan betalingen. Dat is 47 procent meer dan in 2017. De jaaropbrengsten voor Adyen gingen daardoor met 60 procent omhoog naar 348,9 miljoen euro.

Adyen benadrukt bij de jaarcijfers dat zijn stevige internationale expansie ook erg winstgevend is. Het operationele resultaat dikte vorig jaar met 83 procent aan tot 181,9 miljoen euro. Daarnaast bedroeg de zogeheten ebitda-marge 52 procent. Onder de streep resteerde een nettowinst van 131,1 miljoen euro, wat neerkomt op een stijging van 84 procent. Het bedrijf houdt vast aan zijn financiële doelstellingen die vorig jaar voor de beursgang naar buiten waren gebracht.