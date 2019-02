Omzetgroei GrandVision in overgangsjaar

Gepubliceerd op | Views: 325

AMSTERDAM (AFN) - Optiekbedrijf GrandVision heeft de stijgende lijn in 2018 vast weten te houden gezien de groei van omzet. De winst viel lager uit. Het bedrijf zelf sprak van een overgangsjaar, vooral omdat ook de tijd werd genomen om eind 2017 overgenomen ketens waaronder Tesco Opticians in de bedrijfsvoering in te passen. De overnamehonger van het bedrijf was vorig jaar naar eigen zeggen dan ook iets minder in vergelijking met eerdere jaren.

GrandVision sloot het jaar af met een omzet van 3,7 miljard euro. Dat betekende een omzetgroei van bijna 8 procent op jaarbasis. Op eigen kracht boekte de onderneming bijna 4 procent groei. De nettowinst daalde van 249 miljoen euro naar 237 miljoen euro. GrandVision benadrukt dat het een jaar eerder een eenmalige meevaller had van 38 miljoen euro als gevolg van een herwaardering.

GrandVision zag het aantal winkels met 94 toenemen tot 7095 in totaal. Het bedrijf wil zijn aandeelhouders belonen met een dividend van 0,33 euro per aandeel.

Onlineverkoop

GrandVision zegt in Azië en in Noord- en Zuid-Amerika de winstgevendheid significant te hebben verbeterd. Dat komt onder meer door de schaalvergroting in Mexico en Turkije. Die stap heeft zich volgens topman Stephan Borchert nu duidelijk uitbetaald.

In Duitsland en Zwitserland stak GrandVision tijd en moeite in de onlineverkoop. Zo werd het Zwitserse Linsenmax overgenomen en werd in Duitsland Lenstore gelanceerd. In Portugal werd een proef gedaan met een zogeheten omni channel-concept. In Nederland werd onlinespeler Charlie Temple overgenomen. De totale onlineverkopen van GrandVision stegen met 60 procent.

Politieke en economische onzekerheden

GrandVision benadrukt dat politieke en economische onzekerheden hier en daar voor de nodige uitdagingen kunnen zorgen, omdat ontwikkelingen hand in hand gaan met het sentiment van consumenten. De onderneming houdt vast aan de eerder gestelde doelen van minstens 5 procent omzetgroei op de middellange termijn. Daarvan moet minstens 3 procent op eigen kracht komen, minstens 1 procent door nieuwe winkels te openen en zeker 1 procent door kleinere overnames. Het bedrijfsresultaat moet in lijn met de omzet meegroeien.