Heineken niet meer exclusief bij Mexicaans Oxxo

AMSTERDAM (AFN) - Heineken heeft zijn contract met het Mexicaanse drankenbedrijf Femsa verlengd en aangepast. Door de stap verliest de bierbrouwer op termijn de exclusiviteit van levering aan Femsa-dochter Cadena Comercial Oxxo, een grote keten van gemakswinkels.

Oxxo verkocht tot nu toe alleen biermerken uit de portefeuille van Heineken-dochter Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma. Die deal, met een looptijd van tien jaar, werd gesloten in 2010. De commerciële overeenkomst gaat nog vijf jaar door, zo is nu afgesproken, maar tegen andere voorwaarden.

Vanaf dit jaar zijn in de regio's Guadalajara en Mexico City niet alleen maar merken van Heineken Mexico, zoals Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma ook bekend staat, te vinden. Dat gebied wordt de komende jaren groter en eind 2022 zijn in heel Mexico bij Oxxo andere bieren in de schappen te vinden. Femsa op zijn beurt heeft afspraken gemaakt met de Mexicaanse brouwer Grupo Modelo, onderdeel van AB Inbev en onder meer bekend van het merk Corona.

Strategische samenwerking

Topman Etienne Strijp van Heineken Mexico benadrukt in een toelichting de strategische samenwerking met Oxxo. Gezien de dynamiek op de biermarkt in het land, voorziet hij de komende jaren groei. Financiële details van de deal zijn niet verstrekt, een definitieve overeenkomst zal waarschijnlijk in maart worden afgetikt.