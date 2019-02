Producentenvertrouwen neemt iets toe

Gepubliceerd op | Views: 130 | Onderwerpen: consumentenvertrouwen

DEN HAAG (AFN) - Het vertrouwen van producenten in de industrie steeg iets in februari. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De stijging is toe te schrijven aan een positiever oordeel over de voorraden.

Het vertrouwen steeg van 5,8 in januari naar 6,3 in februari. Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 0,9. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde op 10,9 en in februari 2009 de laagste waarde op min 23,5. Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.