'Frankrijk verrast door Nederlandse stap'

Haha, grapjas le Maire.



Frankrijk doet niks, geen inmenging.

Ja joh, de Eurozone is zo geweldig.

Allemaal met elkaar samenwerken.



Dan vergeten wij gewoon de miljoenen die Arcelormittal moet inbrengen om zijn fabriek open te houden.



Frankrijk wil dat ArcelorMittal 150 miljoen euro in Franse fabriek investeert



De Franse regering heeft van de staalgroep ArcelorMittal geëist dat die 150 miljoen euro zou investeren in haar fabriek in Florange, in het oosten van het land



NL moet wat strenger worden en niet door iedereen laten koeieneren.

Daarom is vertrouwen weg.

Of het nu KlM, arcelor, energie, visserij, wapens.

Opkomen voor NL belangen, dat getuigt van inzet en durf.



Dus, hup...uit de Euro.