Shell neemt geen nieuwe teerzandprojecten aan

DEN HAAG (AFN/BLOOMBERG) - Olie- en gasreus Shell zal voorlopig geen nieuwe teerzandprojecten in Canada aannemen nu het bedrijf door de huidige lage olieprijs probeert meer grip op de kosten te houden. Dat zei topman Ben van Beurden maandag in een interview.

De huidige teerzandactiviteiten generen een sterke kasstroom voor het bedrijf. Maar door de hoge kosten voor het opstarten van nieuwe projecten, is het volgens Van Beurden onwaarschijnlijk dat daar nu in wordt geïnvesteerd. ,,Er zijn momenteel geen concrete plannen", zo zei hij.

Toen de olieprijs nog boven de 100 dollar per vat stond, was het voor oliebedrijven aantrekkelijk om dergelijke projecten wel op te starten. Veel oliebedrijven zagen zich door de stevige prijsval van olie in de afgelopen jaren echter genoodzaakt forse afschrijvingen te doen.

Zo schreef Shell zelf eerder 2 miljard dollar af omdat het dergelijke projecten in de Canadese provincie Alberta schrapte. Ook verkocht het eerder in die regio voor 1 miljard dollar aan bezittingen.