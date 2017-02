Buffett: geen intentie vijandig bod Unilever

Gepubliceerd op | Views: 1.547 | Onderwerpen: Warren Buffett

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Multimiljardair Warren Buffett stelt dat er nooit de intentie is geweest om een vijandig bod uit te brengen op Unilever, nadat een fusievoorstel van Kraft Heinz werd afgewezen door het Brits-Nederlandse concern. Dat zei Buffett maandag in een interview met zakenzender CNBC.

Kraft Heinz kwam onlangs met een ongevraagd bod van omgerekend 134 miljard euro op Unilever, daarbij gesteund door Berkshire Hathaway, het beleggingsbedrijf van Buffett, en investeerder 3G. Dat voorstel werd echter resoluut verworpen door Unilever. Kort daarna trok Kraft Heinz het voorstel in na ,,vriendschappelijk'' overleg met Unilever.

Volgens de 86-jarige Buffett is er geen ,,back-upplan'' nu de voorgestelde deal met Unilever niet doorgaat.

De wereldberoemde belegger gaf verder tegen CNBC aan dat Berkshire Hathaway zijn belang in Apple sinds eind vorig jaar ruimschoots heeft verdubbeld, tot een waarde van ruim 18 miljard dollar. Berkshire bezit nu 133 miljoen aandelen van de fabrikant van de iPhone.

Volgens Buffett slaagt Apple er met zijn smartphone erg goed in om klanten te binden, zonder dat hij overigens zelf een iPhone gebruikt. Hij prees verder Apple-topman Tim Cook voor zijn verstandige beleid.