Staatsschuld stijgt verder door corona en aanpak toeslagenaffaire

quote: R0ME0 schreef op 27 januari 2021 22:45:

[...]



Nederland verlagen met net 60% en dan Amerika trip A laten met 100+%?

[...]Nederland verlagen met net 60% en dan Amerika trip A laten met 100+%?

Moody's is een commercieel bedrijf. Wie betaalt, bepaalt.In 2017 schikte het bedrijf voor een slordige 860 miljoen dollartjes met diezelfde Amerikaanse overheid over te rooskleurige ratings (de rommelhypotheekjes). Die andere, Standard & Poor 's was iets meer kwijt in 2015 ... een slordige 1,5 miljard dollar.Kern van het betoog; De wereld, inclusief de USA, weet wat de waarde is van de ratings ....