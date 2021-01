Fed: economisch herstel van crisis in VS zwakt af

WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Het economisch herstel van de coronacrisis in de Verenigde Staten is aan het afzwakken door het stijgende aantal coronabesmettingen en nieuwe lockdowns tegen de virusuitbraak in het land. Dat zei de Amerikaanse koepel van centrale banken, de Federal Reserve, woensdag bij het rentebesluit. De Fed hield de rente onveranderd, net als zijn opkoopprogramma van obligaties, zoals was verwacht op de financiële markten.

"Het tempo van herstel in de economische activiteit en werkgelegenheid is de afgelopen maanden vertraagd, met vooral zwakte in de sectoren die het hardst worden geraakt door de pandemie", zei de Fed in een verklaring na afloop van de tweedaagse beleidsvergadering. "De aanhoudende gezondheidscrisis blijft druk uitoefenen op de economische activiteit, banenmarkt en inflatie en zorgt voor aanzienlijke risico's voor de economische verwachtingen."

De centrale bank herhaalde alle middelen te zullen gebruiken om de Amerikaanse economie te steunen tegen de crisis. Volgens de Fed zal het tempo van economisch herstel voor een groot deel afhangen van de ontwikkelingen rond het virus en de uitrol van vaccins.

Werkgelegenheid

Eerder bleek dat de werkgelegenheid in de VS in december voor het eerst sinds april was gekrompen en dat de winkelverkopen in de grootste economie ter wereld verder waren gedaald, mede omdat winkels dicht moesten in lockdowns. De uitkeringsaanvragen in de VS blijven op een hoog niveau liggen.

Fed-voorzitter Jerome Powell meldde in een toelichting dat er zeer veel onzekerheden zijn voor de economie en dat er nog een lange weg is te gaan voor volledig herstel. Volgens hem heeft het beleid van de Fed een grote bijdrage geleverd aan het herstel en dat zal ook fiscale steun helpen om de schade te beperken. De nieuwe president Joe Biden heeft een coronasteunpakket van 1,9 biljoen dollar aangekondigd.

Maar het allerbelangrijkste voor de economie is volgens Powell dat mensen gevaccineerd worden tegen het coronavirus. Hij zei inmiddels al gevaccineerd te zijn en verwacht binnenkort een tweede prik te krijgen.