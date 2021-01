Grootste bank van Italië benoemt bekende bankier Orcel tot topman

MILAAN (ANP) - UniCredit, de grootste bank van Italië, benoemt de bekende Italiaanse topbankier Andrea Orcel tot nieuwe topman. Hij wordt de opvolger van de Fransman Jean Pierre Mustier bij de bank.

Zijn benoeming wordt in april voorgelegd aan de aandeelhouders van UniCredit. Begin 2019 zag de 57-jarige Orcel nog de benoeming tot topman van het Spaanse Santander aan zijn neus voorbijgaan, vanwege ophef over een tekenbonus van 50 miljoen euro. Hij heeft Santander hierover aangeklaagd voor 100 miljoen euro. Daarvoor werkte Orcel bij het Zwitserse UBS.

Orcel werd in Nederland ook wel de 'slager' of 'sloper' van ABN AMRO genoemd. In 2007 was de Italiaan als zakenbankier van het Amerikaanse Merrill Lynch het brein achter de opsplitsing van ABN AMRO. Het bankentrio RBS, Fortis en Santander legde destijds meer dan 70 miljard euro op tafel om ABN AMRO van de beurs te halen en onderling te verdelen. Na de overname waren hun kapitaalbuffers zo verzwakt, dat de banken door de daaropvolgende financiële crisis in moeilijkheden kwamen.