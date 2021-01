Vastgoedbedrijf Unibail hoogvlieger op rood Damrak

AMSTERDAM (ANP) - Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield was woensdag een opvallende uitblinker op een roodgekleurd Damrak. Verder wist telecombedrijf KPN te profiteren van meevallende resultaten en kende de Poolse aanbieder van pakketkluisjes InPost een succesvol debuut op de Amsterdamse beurs. Het algemene sentiment onder beleggers was negatief door zorgen over de coronapandemie.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1,6 procent in de min op 647,92 punten. De MidKap daalde 1,7 procent tot 955,93 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 1,7 procent.

Unibail-Rodamco-Westfield was veruit de sterkste stijger in de AEX met een koerswinst van bijna 20 procent. Het aandeel is sinds de koersdip op 21 januari al met ongeveer een kwart gestegen. Beleggers lijken te gokken op een stevig herstel voor de winkelvastgoedsector door de uitrol van coronavaccins. Eurocommercial Properties, dat ook veel winkelcentra bezit, dikte 2,2 procent aan in de MidKap.

KPN

KPN klom 2,2 procent in de hoofdindex. Het telecomconcern had afgelopen jaar op de zakelijke markt last van de coronacrisis doordat bedrijven terughoudender zijn geworden met uitgaven. KPN zag in de loop van het jaar wel "bemoedigende ontwikkelingen" op de consumentenmarkt en het aantal mobiele abonnees liet de laatste tijd weer groei zien.

De grootste dalers in de AEX waren betalingsverwerker Adyen, staalconcern ArcelorMittal en de chipbedrijven ASMI en ASML met minnen tot 4,8 procent.

InPost

Op de lokale markt werd InPost ruim 16 procent meer waard. Het e-commercebedrijf versnelde zijn beursintroductie met twee dagen vanwege de grote interesse van beleggers in de aandelen. Alleen grote institutionele investeerders, zoals pensioenfondsen, konden zich vooraf inschrijven voor de beursgang.

De euro stond op 1,2107 dollar, tegen 1,2152 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie klom 0,8 procent in prijs tot 53,20 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 56,02 dollar per vat.