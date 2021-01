Ondernemers blij dat schade door relschoppers wordt opgevangen

Het is wel triest dat de avondklok, waardoor al deze ellende ontstaan is, ook heel zeker een produkt van angsthazerij is, de top viroloog op bnr zei dat de britse variant van corona zeggen en schrijven 6% besmettelijker is dan het bestaande virus en ook is het niet gevaarlijker dan covid19, moeten we daarom de jongeren al hun ontspanning afnemen, dit is toch gewoon vragen om chaos, jammer dat holigans dit helemaal laten ontsporen!!

Het beursje liep ook lelijk uit de rails vandaag, nu zie je de laatste tijd steeds sterker dat de zakkers van vandaag, de stijgers van morgen zijn en andersom, ik ben benieuwt wat er morgen gebeurd!!