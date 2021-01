Signify brengt lamp op de markt die beschermt tegen coronavirus

quote: nieuw en onervaren schreef op 27 januari 2021 16:27:

Mooi, je kan dus een ruimte Covid-vrij maken, maar 't virus blijft gewoon in 't lijf. Toch ?

Mooi, je kan dus een ruimte Covid-vrij maken, maar 't virus blijft gewoon in 't lijf. Toch ?

klopt maar virussen kunnen relatief lang blijven rondhangen, daarom heeft zo'n mondkapje ook weinig zin, buiten ons lichaam krioelt het ervan. je hebt maar een speldenknoop nodig om binnen 28 dagen een menselijk lichaam aan te vallen. denk aan de zeepdruppel in vet water, als je het buiten kan houden kan het lichaam ondertussen antilichamen maken. dus je kan er bv zuurstof mee ontsmetten of een OK ruimte.