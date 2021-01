Wall Street lager in afwachting Fed en cijfers techbedrijven

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met behoorlijke minnen geopend. Beleggers op Wall Street zijn in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve later op de dag. Verder worden resultaten verwerkt van onder meer vliegtuigbouwer Boeing, softwareconcern Microsoft en koffieketen Starbucks. Nabeurs komen de grote technologiebedrijven Apple, Facebook en Tesla met cijfers.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 1,2 procent lager op 30.579 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 1,4 procent tot 3794 punten en techbeurs Nasdaq daalde 1,6 procent tot 13.279 punten.

De Amerikaanse centrale bank gaat naar verwachting het monetair beleid niet veranderen. De aandacht zal vooral uitgaan naar wat Fed-preses Jerome Powell te zeggen heeft over de stand van de economie door de nieuwe lockdowns tegen het coronavirus.

Boeing

Boeing leed vorig jaar een miljardenverlies en ging 3 procent omlaag. Zwaar getroffen luchtvaartmaatschappijen stelden door de coronacrisis de levering van bestelde vliegtuigen uit of annuleerden orders volledig. Ook het aan de grond houden van de 737 MAX speelde het bedrijf parten.

Microsoft deed in het slotkwartaal van vorig jaar opnieuw goede zaken met zijn clouddiensten. Door een nieuwe golf van het coronavirus in veel landen was er weer meer aandacht voor thuiswerken en thuisonderwijs. De vraag naar de diensten van Microsoft steeg daardoor flink. Het aandeel steeg 1,4 procent.

Starbucks

Starbucks leverde 4 procent in. De koffieketen had afgelopen kwartaal last van onzekerheid op de Amerikaanse thuismarkt en sluitingen van filialen in onder meer Europa vanwege het coronavirus. Ook moesten vestigingen soms de openingstijden aanpassen.

De maker van iPhones Apple verloor 0,5 procent in aanloop naar de cijfers. Socialmediabedrijf Facebook daalde 1,9 procent en de fabrikant van elektrische auto's Tesla ging 1,3 procent omlaag.