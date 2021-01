Duitsland pessimistischer over economisch herstel

BERLIJN (ANP/RTR) - De Duitse regering heeft haar vooruitzichten voor de economische groei van het land verlaagd. Na de verlenging en aanscherping van lockdownmaatregelen rekent Berlijn nu op een stijging van het bruto binnenlands product van 3 procent in 2021. Eerder ging Duitsland nog uit van 4,4 procent groei.

Duitsland besloot als reactie op de snelle verspreiding van het coronavirus scholen, horecagelegenheden, fitnesscentra en de meeste winkels te sluiten. Een week geleden kondigde de regering aan die lockdown tot zeker 15 februari te verlengen.

Dat de prognoses zijn verlaagd, is geen grote verrassing. Duitse media meldden eerder deze maand al dat de regering voor dit jaar op 3 procent groei rekent.

Op één na heftigste neergang

De Duitse economie kromp vorig jaar met 5 procent als gevolg van de coronapandemie. Het gaat om de op één na hevigste neergang uit de geschiedenis van de Bondsrepubliek, zei minister Peter Altmaier van Economische Zaken. Tegelijkertijd was de krimp van de grootste economie van de Europese Unie minder erg dan aanvankelijk gevreesd, voegde hij eraan toe.

Altmaier gaf aan dat de nieuwste besmettingscijfers hoopgevend zijn, nu het aantal nieuwe besmettingen afneemt. Een reden om lockdownmaatregelen te versoepelen is dat nog niet. "We moeten dat wat we hebben bereikt niet verspelen."