Flinke aanwas HBO Max-kijkers helpt AT&T in streamingstrijd

DALLAS (ANP) - Het Amerikaanse telecom- en entertainmentconcern AT&T heeft flinke stappen gezet in de strijd om de streamingkijker. Streamingdienst HBO Max, waarmee AT&T in de Verenigde Staten de strijd aangaat met Netflix en Disney+, trok aanzienlijk meer abonnees. Het aantal nieuwe klanten verdubbelde ten opzichte van het derde kwartaal.

Het aantal abonnees aan het einde van het vierde kwartaal bedroeg 17,2 miljoen. Als ook de gewone HBO-abonnees, die betalen voor doorgifte van de HBO-zenders via de kabel, in de VS mee worden geteld heeft HBO ruim 41 miljoen abonnees en daarmee ligt AT&T naar eigen zeggen voor op schema. De première van de film Wonder Woman 1984 was volgens het bedrijf een grote aanjager voor de streamingdienst.

Wereldwijd zijn er zo'n 61 miljoen HBO-kijkers. Vergeleken met Netflix, dat de 200 miljoen passeerde in het afgelopen kwartaal, is dat niet veel. Disney+ zit dichter in de buurt.

Mobiele abonnementen

AT&T profiteerde verder van de vraag naar nieuwe mobiele abonnementen nu aanzienlijke aantallen mensen thuis werken. Ook was er veel vraag naar vast internet en werden er relatief weinig abonnementen opgezegd. Filmtak Warner Brothers had last van de sluiting van bioscopen wereldwijd en ook de pretparken van Warner hadden last van de coronamaatregelen.

De omzet over het hele jaar kwam uit op 171,8 miljard dollar, zo'n 10 miljard dollar minder dan in 2019. Onder de streep verloor AT&T 5,4 miljard dollar. Een jaar eerder was er nog een winst van 13,9 miljard dollar. Behalve de gevolgen van de coronacrisis speelden ook hogere afschrijvingen en het stopzetten van activiteiten daarbij mee.