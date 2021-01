IMF waarschuwt voor mogelijke correctie op aandelenbeurzen

WASHINGTON (ANP) - De wereldwijde aandelenbeurzen staan mogelijk een correctie te wachten. Daarvoor waarschuwt het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Terwijl de wereld zich in een diepe economische crisis bevindt, gaan de beurskoersen toch al maanden omhoog. Die "gespleten realiteit" is gevaarlijk, vinden economen van het fonds.

Beleggers lijken erop te gokken dat de vele coronasteunmaatregelen van overheden en centrale banken alle problemen zullen oplossen. De deskundigen van het IMF spreken van een "onwankelbaar geloof" bij beleggers. Zelfs de beurswaardes van zwaar door de crisis getroffen bedrijven als luchtvaartmaatschappijen en hotelketens laten al herstel zien, nu veel landen zijn begonnen met vaccinatieprogramma's.

We moeten echter niet te vroeg juichen, vinden IMF-economen Tobias Adrian en Fabio Natalucci. Ze stellen dat een "gevoel van zelfgenoegzaamheid" de markten lijkt te doordringen, waardoor de situatie heel kwetsbaar is geworden. "De financiële stabiliteitsrisico's waren tot dusver onder controle, maar we kunnen dit niet als vanzelfsprekend beschouwen."

Moeilijk dilemma

Het gevaar zit hem erin dat er maar iets aan de financiële omstandigheden hoeft te veranderen dat beleggers niet hadden verwacht, en het hele beeld kan radicaal omslaan. Dan zouden de beurskoersen opeens flink kelderen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren als overheden en centrale banken te vroeg gaan morrelen aan hun steunbeleid.

De situatie zorgt voor een moeilijk dilemma voor beleidsmakers, aldus de kenners. De vele steunmaatregelen hebben namelijk ook negatieve bijeffecten. De lage rente werkt tevens het afsluiten van risicovolle leningen in de hand. De schulden van bedrijven en overheden zijn de laatste tijd flink opgelopen, terwijl de verdienmodellen van banken onder druk staan.

Stoppen met de steunmaatregelen kan voorlopig nog niet. Maar Adrian en Natalucci dringen er wel op aan dat beleidsmakers ook kijken naar mogelijkheden om het financiële systeem te beschermen tegen onbedoelde gevolgen van hun eigen beleid. Zo pleiten ze voor gerichte stresstesten bij banken. Ook zouden en overheden en autoriteiten moeten kijken of ze ook niet-financiële instellingen onder strenger toezicht kunnen brengen.