Megaverlies Boeing door corona en 737 MAX

CHICAGO (ANP) - Boeing heeft vorig jaar een miljardenverlies geleden. De vliegtuigbouwer had last van de coronacrisis. Zwaar getroffen luchtvaartmaatschappijen stelden daardoor de levering van bestelde vliegtuigen uit of annuleerden bestellingen volledig. Ook het aan de grond houden van de 737 MAX gedurende een groot deel van het jaar speelde het bedrijf parten.

Verder moest Boeing fors afschrijven op de ontwikkeling van de nieuwe 777X-vliegtuigen en de planning daarvoor doorschuiven. De eerste toestellen van het nieuwe type komen nu pas laat in 2023 op de markt. Tot overmaat van ramp waren er ook nog productieproblemen bij de 787.

Afgelopen jaar zag Boeing 18,4 miljard dollar het bedrijf uitlopen, waarvan zo'n 4 miljard dollar in het slotkwartaal. Toen mocht de 737 MAX in de Verenigde Staten weer de lucht in en konden de leveringen worden hervat.

De omzet van Boeing daalde met haast een kwart tot 58,2 miljard dollar. De vliegtuigbouwer kwam tot een jaarverlies van net geen 12 miljard dollar, waarvan het merendeel veroorzaakt werd door de tak die vliegtuigen voor de burgerluchtvaart bouwt. Wel heeft Boeing nog een orderboek bij die tak ter waarde van 282 miljard dollar.