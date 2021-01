Werkgevers opgelucht dat bedrijfsgeheim bij overheid veilig is

DEN HAAG (ANP) - Het Nederlandse bedrijfsleven is blij met een aanpassing aan een wet die bepaalt dat de overheid meer openheid van zaken moet geven. Dankzij twee amendementen kan de overheid namelijk weigeren informatie over bedrijven openbaar te maken als die concurrentiegevoelig is. Bedrijfsgeheimen blijven daarmee beschermd, stellen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland.

De Tweede Kamer nam dinsdag de nieuwe Wet openheid overheid (WOO) aan. Die moet ervoor zorgen dat de overheid actiever informatie openbaar maakt voor bijvoorbeeld journalisten en wetenschappers. In de basis gaat de wet ervan uit dat de informatie die de overheid heeft openbaar is.

Aanvankelijk leek die regel ook te gaan gelden voor alle informatie die overheden van bedrijven kregen. Maar dat stuitte op problemen met concurrentiegevoelige gegevens. Soms delen bedrijven die wel met overheidsinstanties, maar alleen onder voorwaarde dat die strikt vertrouwelijk blijven. Kamerleden Mark Snoeren (VVD) en Roelof Bisschop (SGP) drongen er met hun amendement daarom op aan dat deze vertrouwelijke gegevens absoluut geheim moeten blijven. Andere informatie van bedrijven wordt wel openbaar.

VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen er ook op dat de WOO door een aanpassing niet gaat gelden voor bedrijven in de semipublieke sector. Bedrijven die deels met overheidsgeld worden gefinancierd vallen daardoor niet onder de wet.