'Onnodige paniek rond aflossingsvrije hypotheek'

"verlengen van 30 naar 75 jaar" dit kan toch niet waar zijn!

Nooit meer aflossen dus, alles eeuwig durend omzetten.



Ik schat in dat tegen de tijd dat de aflossings tsunami het strand bereikt de huizenmarkt op een (tussentijdse) dip staat, de markt(lees: de banken) gaat daar gewoon op voorsorteren om beter de markt te kunnen bedienen, minder risico dus!



Denk aan de rente derivaten, de banken speelden contra hun eigen klanten, lekker hoor!



Hoe hoog is het percentage, of in aantallen, het deel dat nooit iets heeft of willen aflossen van de schuld?(dus los van de rente)



Een hypotheek met open eind, zoals in bovenstaande stukje omschreven is ook wel erg wishfull thinking.



