Shell koopt zich in bij Iers drijvend windpark op zee

DEN HAAG (ANP/BLOOMBERG) - Olie- en gasconcern Shell heeft een meerderheidsbelang genomen in een Iers project om een drijvend windpark te ontwikkelen. Dat windpark in de Keltische Zee moet in de komende jaren worden aangelegd en nog dit decennium energie gaan opwekken. Het is niet bekend hoeveel Shell heeft betaald om 51 procent van het project te verkrijgen.

Het windpark moet voor de Ierse kust bij Cork geplaatst worden op de plek waar tot voor kort gas werd gewonnen. In eerste instantie moet het 300 megawatt aan stroom opwekken. Maar dat kan worden uitgebreid naar 1 gigawatt, waarmee 800.000 huishoudens van stroom kunnen worden voorzien. De drijvende windmolens worden tussen de 35 kilometer en 60 kilometer uit de kust geplaatst.

Shell was tot 2018 actief in de winning van fossiele brandstoffen in Ierland, maar trok zich daar toen uit terug. Het olie- en gasconcern steekt steeds meer geld in de schone winning van energie. Sinds 2000 is het bedrijf al actief in de opwekking van windenergie op zee.