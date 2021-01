Doorschakeldienst Geenspoedwelpolitie stopt na oproep ACM

AMSTERDAM (ANP) - De doorschakeldienst Geenspoedwelpolitie is op verzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gestopt. De dienst schakelde bellers tegen betaling door naar telefoonnummers van de politie. Mensen die het nummer belden dachten rechtstreeks naar de politie te bellen. Ze werden achteraf verrast met hoge kosten.

Volgens de ACM waren niet alleen bellers de dupe. Ook de politie, die de slogan 'Geen spoed, wel politie' zelf gebruikt, was slachtoffer. De Google-advertentie en de websites van de doorschakeldienst waren zo ingericht dat mensen dachten dat het om websites en een telefoonnummer van de politie ging, terwijl dat niet het geval was.

De ACM noemt het zijn taak om mensen tegen misleiding te beschermen bij het gebruik van doorschakeldiensten. "Daarom grijpen we in", aldus de toezichthouder. Het aanbieden van doorschakeldiensten is niet verboden, maar dan moet wel duidelijk zijn wie de aanbieder is, wat de dienst inhoudt en wat het kost.

Als blijkt dat aanbieders van doorschakeldiensten op misleidende wijze adverteren, kan de ACM over gaan tot handhaving. Dit betekent bijvoorbeeld dat nummers kunnen worden ingetrokken. Daarnaast riskeren aanbieders een last onder dwangsom of een boete, die kan oplopen tot 900.000 euro per overtreding.

Het bedrijf heeft op verzoek van de ACM de doorschakeldienst zelf beëindigd. De toezichthouder heeft geen boete opgelegd.