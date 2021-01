Zweeds Budbee stort zich op duurzame pakketbezorging Nederland

DEN HAAG (ANP) - Steeds meer duurzame pakketbezorgers storten zich op de Nederlandse markt. Het Zweedse Budbee maakte bekend vanaf deze maand in dertig steden actief te zijn met zijn cargo-fietsen, elektrische voertuigen en voertuigen die gebruikmaken van groen gas of rijden op gerecyclede en plantaardige olie.

De aankondiging van Budbee volgt daags nadat de Amsterdamse buurtpakketservice Parcls.com uitbreiding in de hoofdstad aankondigde. Ook Parcls maakt bij de bezorging van pakketten gebruik van de fiets.

De uitbreiding van Parcls en de entree van Budbee in Nederland passen in een bredere ontwikkeling die gaande is in de pakket- en bezorgbranche. Door de coronacrisis shoppen steeds meer mensen online, waardoor de druk op de pakketbezorging toeneemt. Daarnaast is de roep om verduurzaming groot. Nu nog rijden veel vervuilende busjes af en aan door de straten.

Eerder werd in Utrecht ook een proef aangekondigd met duurzame pakketbezorging. Aanleiding daarvoor was de "explosieve groei" van pakketbezorging door de onlinebestellingen, waardoor de centra van grote binnensteden dichtslibben door het extra transportverkeer.

Economen van ING spraken eerder de verwachting uit dat de stijgende trend van pakketbezorging ook dit jaar aanhoudt. Vorig jaar kwam het aantal in Nederland bezorgde pakketten volgens de bank boven de 500 miljoen uit.