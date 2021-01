UWV: 2,1 miljard euro meer kwijt aan uitkeringen dit jaar

AMSTERDAM (ANP) - Uitkeringsinstantie UWV verwacht dat de totale som aan uitkeringen dit jaar met 2,1 miljard euro zal stijgen. Voor het grootste deel komt dat door de verwachte stijging van de werkloosheid als gevolg van de coronacrisis. Ook verwacht de instantie dat de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en de uitkeringen voor ziekte en zorg verder zullen toenemen.

Het aantal WW-uitkeringen zal dit jaar met ongeveer 100.000 stijgen, zo voorspelt het UWV op basis van berekeningen van het Centraal Planbureau. Daarmee stijgen de WW-uitkeringen met 1,6 miljard euro tot een totaal van 5,8 miljard euro. Het UWV gaf vorig jaar circa 500 miljoen euro meer uit aan WW-uitkeringen dan in 2019.

Daarbij hoort wel de kanttekening dat de pandemie voor veel meer onzekerheid zorgt dan normaal, waarschuwt bestuurslid Nathalie van Berkel. "De huidige arbeidsmarkt is erg onzeker, zo weten we bijvoorbeeld niet hoe lang de lockdown nog duurt." In de zomer stelt het UWV zijn prognoses bij.

Verder keerde het UWV vorig jaar circa 14,3 miljard euro uit aan loonsubsidies via de NOW-regelingen. Voor 2021 worden de kosten vooralsnog geschat op 3,3 miljard euro.