RTL zag advertentiemarkt eind 2020 aantrekken

LUXEMBURG (ANP) - RTL Group, het moederbedrijf van onder meer een aantal Nederlandse tv-zenders, heeft vorig jaar financieel beter gepresteerd dan eerder voorzien. Dat kwam vooral door hogere reclame-inkomsten voor televisie in de laatste maanden van het jaar. Mediaconcerns hadden in de eerste maanden na de uitbraak van de coronapandemie nog te kampen met fors gedaalde uitgaven van adverteerders.

De aantrekkende advertentiemarkt eind vorig jaar gold volgens RTL voor heel Europa. Die meevaller zorgde ervoor dat de inkomsten voor het hele bedrijf vorig jaar op circa 6 miljard euro uitkwamen. Daarmee presteerde RTL nog wel veel minder dan een jaar eerder, toen de inkomsten op krap 6,7 miljard euro uitkwamen.

Verder zegt RTL voor 2020 op een winst voor rente en belastingen en bepaalde afschrijvingen als ontwikkelkosten van 850 miljoen euro te rekenen. Dat is meer dan de 720 miljoen euro waar RTL eerder over sprak. Ook dit resultaat valt lager uit dan een jaar eerder toen dit bijna 1,2 miljard euro was. RTL komt op 12 maart met zijn jaarresultaten.