Pakketkluizenbedrijf InPost haalt met beursdebuut 2,8 miljard op

quote: Rowi62 schreef op 27 januari 2021 09:09:

Ach laat ook maar koers al 28% omhoog ; geen hond die de prospectus leest....

Klopt.Maar het bekt veel lekkerder om te zeggen dat het allemaal voor groei is en dat het zo goed gaat.Alles is ook opgepompt om juist rond dit moment zo mooi mogelijk naar de markt te gaan.Ook nog eens geen vervelende particulieren in de markt die voorkomen dat de koers niet makkelijk nog veel hoger kan worden gezet.En de kopers hebben altijd een verkoop kanaal bij de eigen klanten dus gratis geld.De eerste veiling tik omhoog was al voldoende voor heel de waarde van PostNL.Niet dat dit vergelijk ergens op slaat verder maar dat er zo makkelijk zoveel meer wordt betaald voor iets wat al verhoogd is in IPO dan nog eens tegen de hoogste koers en dan na opening meteen nog een keer 25% hoger, terwijl waarde aandelen nauwelijks waardering krijgen.Het is alleen maar kijken naar aandelen die je zo ver mogelijk omhoog kan stampen en dan omhoog stampen tot ze niet meer omhoog gestampt kunnen worden en dan door naar de volgende prooi.Een soort zwerm sprinkhaan speculanten maar waar winnaars zijn zijn ook verliezers.We weten nu waar het geld gebleven is, de grote hap gaat naar de eigenaren, goed gedaan, ik zou het ook doen, de 2de hap gaat naar de instituten, de particulieren lopen nu te vechten op een al 3x opgepompte koers voor de kruimels en moeten of heeeeel lang wachten of het mogelijk toch echt iets gaat worden of gaan gewoon geld verliezen zodra de koers terug gaat naar eerder verwachte waarderingen. Die verwachtingen waren er niet voor niets en leken al aan de luchtige kant maar niets is minder waar op deze beurs voor nieuw geld.