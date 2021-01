Pakketkluizenbedrijf InPost haalt met beursdebuut 2,8 miljard op

AMSTERDAM (ANP) - De Poolse aanbieder van pakketkluisjes InPost haalt met zijn komst naar de Amsterdamse beurs 2,8 miljard euro op. De aandelen van het bedrijf worden voor 16 euro per stuk in de markt gezet.

De uitgifteprijs is aan de hoge kant van eerdere schattingen die het bedrijf gaf. InPost als geheel krijgt met de prijs een waarde van 8 miljard euro toegedicht, meldt het bedrijf dat woensdag zijn debuut maakt op Beursplein 5.

In totaal brengt InPost 175 miljoen aandelen naar de beurs. De opbrengst van de beursgang kan nog hoger uitvallen als er grote vraag is naar de stukken, want dan is er een optie om ruim 26 miljoen aandelen extra aan te bieden. Daarmee zou het bedrijf nog eens 400 miljoen euro ophalen.

InPost heeft in Polen een heel netwerk van zogeheten Automated Parcel Machines (APM's). Dat zijn een soort kluizen waar pakketjes afgeleverd kunnen worden, die mensen vervolgens kunnen ophalen. Die kluisjes staan veelal bij supermarkten, tankstations, ov-punten en parkeerplaatsen. Ook levert de onderneming andere bezorgdiensten aan webwinkels. Buiten Polen is InPost al actief in het Verenigd Koninkrijk en Italië met APM's.

Met de beursgang wil InPost geld ophalen voor verdere internationale groei. Het bedrijf heeft het tij mee. Wegens de coronacrisis zijn veel fysieke winkels gesloten en consumenten aan hun huis gebonden, waardoor onlinewinkelen een hoge vlucht heeft genomen. Het bedrijf zei eerder nog geen plannen te hebben om ook in Nederland actief te worden.