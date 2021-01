Goldman verlaagt beloning topman vanwege fraudeschandaal

Het valt mij op dat de pers het altijd nog over verdienen heeft wanneer het gaat over de beloning van hooggeplaatste werknemers die excessief veel geld ontvangen voor hun plaats in de firma. Ik schrijf met opzet ontvangen en niet verdienen want het is onmogelijk om zo veel geld te verdienen zo lang men als werknemer aangesteld is. Voor een zelfstandige of firma eigenaar ligt dat anders, goede belastingregels moeten daar op afgestemd zijn.