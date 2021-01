'KPN en Amerikaans rentebesluit in schijnwerpers op beurzen'

AMSTERDAM (ANP) - Op de Amsterdamse aandelenbeurs verwerken beleggers woensdag de resultaten van AEX-bedrijf KPN. Het telecomconcern had afgelopen jaar op de zakelijke markt last van de coronacrisis. Bedrijven waren door de omstandigheden terughoudender met uitgaven voor telecomdiensten. De nettowinst van KPN daalde. Maar volgens KPN komt de afname vooral doordat in het voorgaande jaar nog werd geprofiteerd van boekwinsten op de verkoop van onderdelen.

De Europese beurzen lijken met kleine koersuitslagen te beginnen aan de nieuwe handelsdag. De markten zijn vooral in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank, dat later op de dag naar buiten komt. Ook zijn de ogen gericht op de technologiesector. Grote Amerikaanse techbedrijven als Apple, Facebook en Tesla openen na de slotbel op Wall Street de boeken.

Microsoft kwam dinsdag na sluiting van de handel in New York al met cijfers. Het Amerikaanse technologieconcern deed afgelopen kwartaal opnieuw goede zaken met zijn clouddiensten. Door een nieuwe golf van het coronavirus in veel landen was er weer meer aandacht voor thuiswerken en thuisonderwijs. De vraag naar de diensten van Microsoft steeg daardoor flink.

Nieuw vaccin

In de strijd tegen het coronavirus werkt farmaceut AstraZeneca samen met de Universiteit van Oxford aan een nieuw vaccin voor de Zuid-Afrikaanse variant. Topman Pascal Soriot verwacht dat het huidige vaccin van de farmaceut ook al beschermt tegen die variant, al is niet zeker in welke mate. Het coronavaccin van AstraZeneca en Oxford wordt momenteel onderzocht door de Europese medicijnwaakhond, die naar verwachting eind januari groen licht geeft voor gebruik van het middel. Wereldwijd is het aantal coronabesmettingen de 100 miljoen gepasseerd.

Op het Damrak wordt uitgekeken naar de beursgang van InPost. Het Poolse e-commercebedrijf versnelde zijn beursintroductie met twee dagen vanwege de grote interesse van beleggers in de aandelen van de onderneming. Alleen grote institutionele investeerders, zoals pensioenfondsen, konden zich vooraf inschrijven voor de beursgang. De introductieprijs van het aandeel bedraagt 16 euro. De beurswaarde van InPost komt daarmee uit op 8 miljard euro.

De aandelen van Air France-KLM en verzekeraar NN Group zullen mogelijk bewegen op advieswijzigingen. Berenberg verlaagde zijn aanbeveling voor Air France-KLM naar verkopen, terwijl analisten van Citi hun advies voor NN opschroefden naar kopen.

De euro was 1,2160 dollar waard, tegen 1,2152 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,7 procent tot 52,98 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent meer op 56,27 dollar per vat.