KPN voelt coronacrisis op zakelijke markt

ik heb gelukkig nooit aandelen in KPN gezeten maar het is wel verrassend dat ondanks 5g/nieuwe iPhones/meer data privé en zakelijk/en van jong tot oud aan een mobiel + thuiswerken betere WiFi/netwerk het niet lukt en geeft wel wat aan.

KPN is natuurlijk geen Microsoft,....https://www.iex.nl/Nieuws/ANP-260121-345/Microsoft-profiteert-opnieuw-van-cloud-door-thuiswerken.aspx

Kleine disclaimer ik zit wel al langer in Microsoft ;)