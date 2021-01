KPN voelt coronacrisis op zakelijke markt

ROTTERDAM (ANP) - KPN had afgelopen jaar op de zakelijke markt last van de coronacrisis. Bedrijven waren door de omstandigheden terughoudender met uitgaven voor telecomdiensten. Maar daar staat tegenover dat er volgens het telecombedrijf in het loop van het jaar wel "bemoedigende ontwikkelingen" waren te zien op de markt voor consumenten.

Topman Joost Farwerck wijst erop dat het aantal mobiele abonnees de laatste tijd groei laat zien. Ook merkt hij dat het klantenbestand voor breedband stabiliseert, wat volgens hem vooral komt door de sterke inzet van KPN op glasvezel.

"We zien wel een negatieve trend in de klanttevredenheid, in zowel de consumentenmarkt als de zakelijke markt", geeft Farwerck aan in een verklaring. Dit heeft volgens hem verschillende oorzaken, die hij vervolgens niet bij naam noemt. "Dit heeft onze onverdeelde aandacht en we hebben aanvullende maatregelen genomen."

In totaal ging er bijna 5,3 miljard euro aan omzet in de boeken, een kleine 4 procent minder dan in 2019. Hoe groot de impact van de coronacrisis was op de cijfers is volgens KPN niet exact te zeggen. Maar de onderneming schat dat de opbrengsten uiteindelijk met zo'n 24 miljoen tot 28 miljoen euro zijn geraakt. Op de winst was de impact waarschijnlijk kleiner. KPN hoefde ook geen beroep te doen op de coronasteun van de overheid.

Onder de streep bleef uiteindelijk 561 miljoen euro over. Dat is wel wat minder dan de 614 miljoen euro winst uit 2019. Maar volgens KPN komt de afname vooral doordat in het voorgaande jaar nog werd geprofiteerd van boekwinsten op de verkoop van onderdelen. De onderneming, die afgelopen november al zijn financiële verwachtingen voor de komende jaren naar buiten bracht, slaagde er ook in om kostenbesparingen door te voeren.