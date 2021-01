Nikkei licht hoger door optimisme over bedrijfsresultaten

TOKIO (ANP) - De Japanse aandelenbeurs is woensdag licht hoger geëindigd. De verhoging van de groeiverwachting voor de wereldeconomie door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) wakkerde de hoop op betere bedrijfsresultaten aan. Beleggers hielden verder hun kruit droog in afwachting van de uitkomsten van de rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), die later op de dag naar buiten komen. De aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen, dat wereldwijd de 100 miljoen heeft bereikt, zorgde eveneens voor enige terughoudendheid.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, sloot 0,3 procent in de plus op 28.635,21 punten. Vooral de Japanse bedrijven die gevoelig zijn voor de economische ontwikkelingen waren in trek, dankzij de verbeterde vooruitzichten van het IMF. Sterke kwartaalcijfers van het Amerikaanse technologieconcern Microsoft, dat opnieuw goede zaken deed met zijn clouddiensten, hielpen daarnaast de techsector vooruit. Nitto Denko dikte ruim 7 procent aan. De Japanse maker van elektronische onderdelen verhoogde zijn winstverwachting.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,1 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong klom 0,2 procent. Op macro-economisch vlak bleek dat de winsten van Chinese industriële bedrijven in december met 20,1 procent zijn gestegen. Het was de achtste maand van winstgroei op rij. De Chinese industriesector laat daarmee een aanhoudend herstel zien van de coronacrisis. In Seoul daalde de Kospi 0,3 procent. De Zuid-Koreaanse automaker Kia won 0,5 procent na publicatie van de resultaten. Hyundai, het moederbedrijf van Kia, kwam dinsdag al met cijfers en zakte 2 procent.