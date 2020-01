Coronavirus drukt ook graadmeters op Wall Street

Dat is maar de vraag Ger. Ik lees veel sussende woorden, op het forum, op tv en uit China blijft het stil. Geen nieuws uit China in dit geval is slecht nieuws en dit lijkt niet zo maar een dingetje als je de kenmerken kent. Zeker geen dingetje dat binnen een paar dagen is opgelost. Ik ben er voorlopig uit en zit contra en dat heb ik nog nooit gedaan. De eerste dagen blijft dat zeker zo.