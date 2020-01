Coronavirus drukt ook graadmeters op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 91

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met stevige minnen gesloten. Ook op Wall Street laaiden de zorgen over het nieuwe coronavirus op en dan vooral over de economische gevolgen ervan. In China zijn door het virus al zeker tachtig mensen om het leven gekomen. Het aantal besmettingen is gestegen naar meer dan 2700.

De Dow-Jonesindex sloot 1,6 procent lager op 28.535,80 punten. De S&P 500 daalde ook 1,6 procent tot 3243,63 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1,9 procent tot 9139,31 punten.

Luchtvaartbedrijven hadden het weer zwaar te verduren, nu mensen minder happig zijn op reizen. Delta Air Lines, United Airlines en American Airlines sloten tot 5,5 procent lager. Verder stonden cruisemaatschappijen als Royal Caribbean (min 7,6 procent) en Carnival (min 4,7 procent) onder druk. De ondernemingen maakten bekend reizen te schrappen in de regio China.

Olie

Ook bedrijven die voor hun activiteiten in grote mate afhankelijk zijn van China zagen beurswaarde verdampen. Chipmaker Nvidia verloor 4,1 procent en casino-uitbater Wynn Resorts verloor dik 8 procent.

Ook olie- en grondstofprijzen gingen omlaag door zorgen dat het virus de economische groei schaadt. Een vat Amerikaanse olie werd 2,6 procent goedkoper op 52,78 dollar. Brentolie zakte 3 procent in prijs tot 58,90 dollar per vat. Grote energiebedrijven als Chevron en ExxonMobil gingen mee omlaag. Dat gold ook voor grondstofbedrijven waaronder US Steel en Freeport-McMoRan.

China

Yum China Holdings (min 5,3 procent) leverde ook in na het sluiten van restaurants van KFC en Pizza Hut in de Chinese miljoenenstad Wuhan waar het coronavirus als eerste opdook. Ook de in New York genoteerde Chinese internetgigant Alibaba (min 3,9 procent) ging in de uitverkoop.

Huizenbouwer DR Horton won 2 procent. De onderneming kwam met meevallende resultaten en een verhoging van de omzetprognose voor het gehele boekjaar. Vliegtuigmaker Boeing, die naar verluidt van meerdere banken een lening heeft gekregen van in totaal 12 miljard dollar om de problemen met de 737 MAX-toestellen op te lossen, verloor 2 procent.

De euro was 1,1019 dollar waard, gelijk aan het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.