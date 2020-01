China stutte wereldwijde staalproductie vorig jaar

De productie in de EU is voornamelijk bewust teruggebracht in een poging om vraag en aanbod weer in balans te brengen om de daling van staalprijzen tegen te gaan en daarna weer omhoog (een omslagpunt bewerkstelligen). In Europa zakten de staalprijzen doordat China veel overtollig staal op de Europese markt dumpten. Schandalig dat de Europese commissie niet adequaat ingrijpt dmv invoerheffingen ipv quota's die het in eerste instantie juist erger maakten doordat landen nog meer gingen dumpen (voordat de quota bereikt was). China subsidieert haar staalindustrie gigantisch wat het oneerlijk maakt voor met name de eu..zeker omdat in de eu veel meer kosten moeten worden gemaakt om de co2 uitstoot te beperken ( maar diezelfde waardeloze commissie staat het dus wel toe dat staal uit China gehaald wordt, waar ze de aarde gigantisch vervuilen...de Europese commissie maakt zichzelf volslagen belachelijk met de knurften die daar hun zakken vullen)