Virusvrees duwt AEX onder de 600 punten

Het lijkt me dat de wereld China financieel verantwoordelijk moeten houden tav deze ontwikkelingen. Dit is nu al de 2e keer dat een dergelijke uitbraak komt door onveilig voedsel. In 2003 was het SARS en nu dit weer met wereldwijde gevolgen.



China moet maar eens ter verantwoording geroepen worden hier over. Als ze willen meespelen op de wereld markt hoort verantwoordelijk gedrag daar OOK bij.



en een dergelijk onverantwoordelijk gedrag is niet acceptabel.