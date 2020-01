'Rol voor Huawei bij ontwikkeling Brits 5G-netwerk'

volgens mij moet borisje gewoon zaken doen met de chinesio's,want tot nog toe heeft niemand harde bewijzen kunnen leveren tegen huway en is er gewoon sprake van amerikaans fake nieuws.

Trouwers, de enorme paniek rondom het coronavirus,roept bij mij ook grote vragen op,het moet een variant zijn van griep en kouvirussen en waarschijnlijk een kwaaie,besmettelijke.

Ik vraag me wel af; hoeveel kou en griep slachtoffers vallen er normaal in deze tijd van het jaar in het onmetelijke china?

Als we dit getal aftrekken van de slachtoffers en besmettingen,dan kon de zaak opeens wel eens de helft minder erg zijn,ik denk dat we een stevig potje paniek voetballen aan het doen zijn!!