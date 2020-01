Gepubliceerd op | Views: 390 | Onderwerpen: AFM

AMSTERDAM (AFN) - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) moet blijven toezien op de informatie die is opgenomen in het beloningsverslag van de beursgenoteerde ondernemingen. Dat vindt beleggersorganisatie Eumedion, die daarmee zijn steun uitspreekt voor een voorstel van het ministerie van Financiën.

Door een nieuwe wet zijn beursgenoteerde bedrijven verplicht om gedetailleerde informatie over de beloningen van bestuurders en commissarissen in een apart verslag te melden in plaats van in de jaarverslagen. Door de nieuwe regels zou volgens Eumedion het toezicht op beloningsinformatie minder worden en dat noemt de organisatie onwenselijk. De AFM houdt namelijk juist toezicht op die jaarrekeningen.

Volgens de beleggersorganisatie zijn aandeelhouders erbij gebaat dat de informatie over beloningen een "getrouw beeld geeft" en dat dit verslag tijdig openbaar wordt gemaakt. Zo kunnen aandeelhouders ook een vinger aan de pols houden. Extern toezicht kan daarbij volgens de organisatie de kwaliteit van het verslag bevorderen.