NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stevenen maandag af op een fors lagere opening, waarmee de verliezen van vrijdag verder uitgediept worden. Beleggers op Wall Street zijn bevreesd voor de verspreiding van het nieuwe coronavirus en de economische gevolgen van de uitbraak. Daarnaast wordt uitgekeken naar het rentebesluit van de Federal Reserve en de resultaten van grote namen als Apple, Boeing, Facebook, Tesla, Amazon en Microsoft later deze week.

In China zijn inmiddels zeker tachtig mensen om het leven gekomen door het coronavirus. Het aantal besmettingen is gestegen naar meer dan 2700. Japan heeft een vierde geval van besmetting door het coronavirus bevestigd. Ook zijn besmettingen vastgesteld in onder meer Zuid-Korea, Frankrijk, Canada, de Verenigde Staten en Thailand.

Net als op vrijdag lijken luchtvaart- en gokbedrijven weer een moeilijke dag te krijgen door zorgen dat minder mensen zullen gaan reizen of gokken door het virus. Het gaat bijvoorbeeld om Delta Air Lines, United Airlines en American Airlines en casino-uitbaters Wynn Resorts, Melco Resorts & Entertainment en Las Vegas Sands. Daarnaast staan de prijzen van olie en grondstoffen behoorlijk onder druk door zorgen dat het virus de economische groei schaadt. Dat kan negatief uitpakken voor olieproducenten en oliedienstverleners, net als voor mijnbouwers.

Coronavirus

Verder lijken ook de technologiefondsen met verliezen te gaan beginnen, met bedrijven als Apple, Google-moeder Alphabet en Amazon, terwijl ook in de chipsector voorbeurs minnen te zien zijn. Yum China Holdings staat voor opening duidelijk in het rood, na het sluiten van restaurants van KFC en Pizza Hut in de Chinese miljoenenstad Wuhan waar het coronavirus is begonnen. Ook de in New York genoteerde Chinese internetgigant Alibaba lijkt een lager begin te krijgen.

Aan het cijferfront opende DR Horton de boeken. De huizenbouwer kwam met meevallende resultaten en een verhoging van de omzetprognose voor het gehele boekjaar. De leverancier van aluminiumonderdelen aan de auto- en vliegtuigindustrie Arconic publiceerde eveneens cijfers.

VS

Op macro-economisch gebied komen kort na aanvang gegevens over de verkoop van nieuwe woningen in de VS. Later deze week is er informatie over onder meer de bestedingen en het vertrouwen van Amerikaanse consumenten. Ook komt een voorlopige raming over de groei van de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal van vorig jaar.

De aandelenmarkten in New York eindigden vrijdag in het rood, na het nieuws dat een tweede geval van het coronavirus in de VS was vastgesteld en de eerste gevallen in Europa bekend zijn geworden. De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent lager op 28.989,73 punten. De brede S&P 500 daalde 0,9 procent tot 3295,47 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,9 procent tot 9314,91 punten.