'Geen zorgen over onderzoek naar deal Takeaway'

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Analisten van Barclays maken zich niet al te veel zorgen over het onderzoek van de Britse concurrentiewaakhond CMA naar de megafusie van Takeaway.com en Just Eat. De marktvorsers verwachten snel een groen licht van de toezichthouder, en hebben hun advies voor Just Eat alvast verhoogd van equalweigth naar overweight.

Volgens Barclays is de deal erg interessant. Ze wijzen onder meer op de toenemende winstgevendheid van het fusiebedrijf in Duitsland en de recente lancering van zakelijke 'business-to-business'-activiteiten. De analisten zien ook nog potentieel voor waardevermeerdering bij Just Eat door bijvoorbeeld verkoop van activa en consolidatieslagen.

Takeaway meldde vorige week dat de samensmelting een week vertraging oploopt vanwege het onderzoek van CMA. De maaltijdbezorger verwacht nu dat begin februari op de beurs in Londen in de nieuwe aandelen Just Eat Takeaway kan worden gehandeld. Ook analisten van Citi stelden al dat het onderzoek de fusie waarschijnlijk niet in gevaar zal brengen.

Op de beurs in Amsterdam noteerde het aandeel Takeaway maandag rond 11.45 uur 0,8 procent lager op 84,10 euro. Just Eat ging in Londen 1 procent omlaag.