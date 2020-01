Amsterdamse AEX-index zakt onder 600 punten

Gepubliceerd op | Views: 4.910

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index van de beurs in Amsterdam is maandag rond het middaguur onder de grens van 600 punten gezakt, onder druk van de toenemende zorgen rond het coronavirus. Het is voor het eerst sinds 12 december dat de graadmeter onder die grens is beland. Ook elders in Europa toonden de beurzen dieprode cijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde omstreeks 12.00 uur een min van 2,4 procent op 599,93 punten. Alle 25 hoofdfondsen gingen omlaag. De MidKap kelderde 2,4 procent tot 915,37 punten. Londen, Frankfurt en Parijs gingen tot 2,5 procent onderuit.

De snelle verspreiding en het oplopende dodental van het coronavirus, dat nu ook in Europa is gesignaleerd, joegen beleggers schrik aan. In China is het dodental door het virus opgelopen tot zeker tachtig mensen. Ook zijn besmettingen vastgesteld in onder meer Japan, Zuid-Korea, Frankrijk, Canada, de Verenigde Staten en Thailand.

Luxegoederen

Europese producenten van luxegoederen, die veel producten verkopen in China, gingen in de uitverkoop. In Parijs leverden de modehuizen LVMH, Kering en Hermès tot 5 procent in. Ook het Franse cosmeticaconcern L'Oréal (min 3,7 procent) moest het ontgelden. In Londen zakte modemerk Burberry 4,7 procent en het Zwitserse luxeconcern Richemont verloor 3,5 procent in Zürich.

Bedrijven uit de reisbranche, zoals luchtvaartmaatschappijen, werden eveneens van de hand gedaan. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM zakte 6,6 procent en was de grootste daler bij de middelgrote bedrijven op het Damrak. In Frankfurt daalde Lufthansa 4,2 procent en easyJet verloor 5 procent in Londen.

Olieprijzen

De grondstoffenbedrijven kampten met de zorgen over de impact van het virus op de economische groei. In Londen verloren de mijnbouwers Anglo American en Antofagasta rond 5 procent. Staalconcern ArcelorMittal behoorde tot de staartgroep in de AEX met een verlies van 3,7 procent. In de MidKap profiteerde beursintermediair Flow Traders juist van de onrust op de financiële markten en was de grote winnaar met een plus van 3,6 procent.

De olieprijzen gingen hard omlaag door de angst dat mensen minder gaan reizen door het coronavirus. Een vat Amerikaanse olie werd 3,5 procent goedkoper op 52,28 dollar. Brentolie zakte 3,4 procent in prijs tot 58,61 dollar per vat. Dit zorgde voor koersdruk bij de oliebedrijven. BP daalde 2,3 procent in Londen en Shell verloor 1,8 procent in Amsterdam.

De euro was 1,1026 dollar waard tegen 1,1023 dollar op vrijdag.